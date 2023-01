Nucléaire nord-coréen : Washington préoccupé par un éventuel nouvel essai

Photo : YONHAP News

Washington s'est déclaré de nouveau préoccupé par l'éventualité d'un septième essai nucléaire de la part de Pyongyang, et a réaffirmé sa volonté de poursuivre son étroite collaboration avec ses alliés.Lors d'un briefing quotidien le 24 janvier, le porte-parole du département de la Défense, a fait part de la préoccupation des Etats-Unis concernant les préparatifs que mène actuellement la Corée du Nord en vue d'effectuer un nouveau test atomique.« Ce serait un acte déstabilisateur pour la région, et nous continuons à surveiller cela de près », a ajouté Patrick Ryder, avant d'affirmer : « Face à cette éventualité, nous travaillons en étroite coopération avec nos alliés et nos partenaires ».Interrogé pour savoir si les USA souhaitent que la Corée du Sud joigne ses efforts pour soutenir Taïwan en cas d'invasion chinoise, le porte-parole du Pentagone a indiqué qu'il ne répondrait pas à une question hypothétique, en soulignant toutefois que Washington maintient diverses troupes dans la région indo-pacifique, y compris les Forces américaines en Corée du Sud (USFK).Ryder a aussi ajouté que l'USFK est là pour défendre la Corée du Sud ainsi que les alliés des Etats-Unis et, pour ce faire, la coordination avec les alliés et partenaires, dont la Corée du Sud et le Japon sera poursuivie afin de maintenir une région indo-pacifique libre et ouverte.