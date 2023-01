PPP : Na Kyung-won ne va pas se présenter à la course à la présidence du parti

Photo : YONHAP News

L’ex-députée Na Kyung-won a fait part ce matin de son intention de ne pas se présenter à la course à la présidence de sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Elle aurait pris cette décision à cause de conflits avec le Bureau présidentiel de Yongsan ainsi que de la protestation de certains élus.Lors d’une conférence de presse, Na a donc déclaré qu’elle retirait avec courage sa candidature de chef du parti présidentiel pour ne pas susciter d’inquiétudes auprès du peuple sur le clivage et la confusion au sein de la formation, voire pour se diriger vers l’harmonie et la solidarité. Elle a souligné qu’elle remplirait sa mission d’être un « membre éternel » du parti pour soutenir ce dernier et rétablir la confiance d’une plus grande part de la population. Et d’ajouter qu’il ne faudrait pas rater cette précieuse opportunité de pouvoir améliorer la vie des citoyens, restaurer l’Etat de droit et l’ordre constitutionnel suite à un changement de gouvernement.Cette décision a été prise 12 jours après que le chef de l’Etat l’a révoquée de son poste de vice-présidente de la Commission présidentielle chargée des politiques du vieillissement de la société et de la faible natalité. A ce sujet, la femme politique avait déclaré que « la révocation n’aurait pas été réalisée par la propre volonté du président de la République », sous-entendant une pression de la part de députés de son propre parti. Ainsi, près de 50 députés, dans leurs tous premiers mandats, s’y étaient vivement protesté et ce comportement aurait poussé Na à jeter l’éponge.L’ancienne élue a indiqué qu’elle souhaitait un véritable succès à l’administration de Yoon Suk-yeol. Elle a fait toutefois apparaître son mécontentement, en disant que les partis constituent la racine de la démocratie libérale, et a demandé de ne pas délaisser la tolérance et le respect.Na, largement favorite dans les sondages, à la tête du PPP, aurait décidé de retirer sa candidature après une longue réflexion et de rencontres avec de grands pontes de son parti, dont Lee Hoe-chang, ancien Premier ministre, jusqu’au dernier jour des vacances du Nouvel an lunaire.Par conséquent, les députés Kim Gi-hyeon et Ahn Cheol-soo se retrouveront pour le duel de l’élection du nouveau chef en mars prochain.