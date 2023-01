Washington espère une ratification rapide de sa nouvelle représentante pour les droits de l'Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a demandé au Sénat de ratifier rapidement la nomination de la nouvelle représentante spéciale des Etats-Unis pour les droits de l'Homme en Corée du Nord. Lors d'un briefing mardi, le porte-parole de la diplomatie américaine a indiqué espérer voir la désignation de Julie Turner ratifiée dans les meilleurs délais. Ned Price a affirmé que celle-ci était une personne idéale pour occuper le poste en question, précisant qu'elle avait déjà travaillé dans différentes missions liées aux droits de l'Homme dans le nord de la péninsule coréenne.L'officiel américain a souligné que l'administration Biden avait placé les questions des droits de l'Homme au centre de sa politique étrangère, et que les USA avaient déployé leurs efforts depuis des décennies pour améliorer la situation des droits Humains en Corée du Nord.Price a ajouté que ce poste était certes resté vacant pendant longtemps, y compris pendant les quatre années de l'administration précédente, mais que le département d'Etat s'était activement impliqué dans tous les dossiers liés aux droits de l'Homme en Corée dans le pays communiste. D'après lui, la nomination de Turner reflète la priorité donnée par le gouvernement américain d'améliorer la situation « désastreuse » des droits de l'Homme au nord du 38e parallèle.La Maison Blanche avait annoncé la veille avoir choisi comme nouvelle envoyée spéciale pour les droits de l'Homme en Corée du Nord, Julie Turner, directrice des affaires de l'Asie orientale et du Pacifique au Bureau de la démocratie, des droits humains et du travail du département d’Etat. Le poste en question avait été créé en vertu de la loi concernée, entrée en vigueur en octobre 2004. Il était vacant depuis le départ de Robert King en janvier 2017.Enfin, interrogé sur les raisons pour lesquelles Sung Kim, le représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord, cumule le poste d'ambassadeur américain en Indonésie, Price a affirmé que le diplomate américain avait fait preuve d'une compétence inégalée dans la gestion des dossiers nord-coréens au cours de ces nombreuses années. Selon lui, Washington a déjà clairement affiché son approche pragmatique envers Pyongyang dans la poursuite de son objectif de la dénucléarisation de la péninsule, mais ce dernier n'y manifeste aucun intérêt pour le moment et, dans une telle situation, l’administration américaine ne voit pas particulièrement la nécessité de nommer un autre représentant dédié à ce sujet.