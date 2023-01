IA : l'utilisation croissante dans la création artistique soulève des questions juridiques et éthiques

Photo : KBS News

Des logiciels d'intelligence artificielle (IA) permettant de composer de la musique ou de peindre des tableaux continuent d'apparaître sur le marché. Une évolution qui apporte son lot de défis en matière de lois et d'éthique.« Lapin vêtu d'une veste. Portrait. Univers comme toile de fond ». Il suffit de saisir des instructions simples pour obtenir en quelques secondes des images uniques au monde proposées par une intelligence artificielle. Kakao Brain, une filiale de Kakao, a récemment lancé ce nouveau générateur d'images basé sur l'IA, baptisé Karlo. Ce logiciel a appris des modèles d'images à partir de quelque 180 millions de données. Un chiffre qui sera bientôt porté à 300 millions.Plusieurs outils utilisant l'IA pour la création musicale ont également déjà été commercialisés. On trouve aussi sur la plateforme YouTube de nombreuses chaînes proposant des morceaux de musique créés par cette technologie.Pourtant, l'essor de l'IA dans le domaine de la création artistique ne manque pas de soulever des questions d'ordre juridique et moral. La première question est déjà de savoir si on peut parler d'une « création originale », plutôt que d'une « reproduction ». La législation sud-coréenne ne reconnaît pas de droit d'auteur aux œuvres générées par l'intelligence artificielle. De ce fait, il est difficile de leur imputer une quelconque responsabilité en cas de suspicion de plagiat ou d'autres violations de normes morales.A mesure que l'utilisation de l'intelligence artificielle se généralise dans le grand public, des controverses ou des litiges devraient se multiplier concernant la responsabilité et les droits liés aux œuvres créées par cette technologie, ainsi que celle des données utilisées par celle-ci pour son apprentissage.Notons que la banque d'image mondiale Getty a récemment intenté une action en justice contre un développeur britannique d'IA qui a utilisé ses clichés pour entraîner une intelligence artificielle génératrice d’images.