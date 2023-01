Vague de froid : la facture s’alourdit

Photo : YONHAP News

Alors qu’une vague de froid glacial s'empare du pays du Matin clair, la facture de chauffage pèse lourdement sur les habitants. Selon l’Association du gaz de ville de Corée, le prix du mégajoule de gaz s’est élevé à 19,69 wons ce mois-ci, soit une flambée de 38,4 % en glissement annuel. Il a déjà augmenté à quatre reprises l’an dernier. Pour cause : sur fond de guerre d’Ukraine, l’approvisionnement énergétique reste perturbé, et le montant d’importations du gaz naturel liquéfié a explosé à 56,7 milliards de dollars.Le coût en électricité ne fait pas exception. Après être monté trois fois en 2022, il a grimpé de 13,1 wons par kWh rien qu’au premier trimestre. C’est la hausse la plus importante depuis 1981 lors du deuxième choc pétrolier.L’alourdissement de la facture a fait couler beaucoup d’encre au Parlement. Le Minjoo, la première force de l’opposition, a critiqué que le gouvernement ne dégainait aucune mesure alors que cette situation risque de persister.En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a imputé la responsabilité à l’ancienne administration de Moon Jae-in qui n’a revalorisé que de 13 % la facture de gaz même si les prix avaient plus que doublé. Il a affirmé que c’était un problème qui touchait le monde entier, mais a annoncé élaborer des dispositifs pour les classes les plus défavorisées.