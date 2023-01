COVID-19 : l’exécutif réduit le nombre de lits réservés aux patients de l’épidémie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud voit sa situation du COVID-19 continuer à se stabiliser même si elle a connu une petite hausse des cas positifs juste après les vacances du Nouvel an lunaire. Ainsi, le gouvernement a décidé de réduire progressivement le nombre de lits réservés aux patients contaminés au coronavirus de sorte de le passer de 5 800 à 3 900. Ce faisant, il entend maintenir un niveau suffisant pour faire face aux 140 000 nouveaux cas de contamination survenus en un jour.Cette mesure a été annoncée ce matin par le ministère de la Santé et du Bien-être, lors d’une réunion quotidienne au Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Cho Kyoo-hong a justifié cette démarche en évoquant quelques indices encourageants. Le taux de reproduction du virus a poursuivi sa tendance baissière pour tomber à 0,77. En ce qui concerne les lits de soin intensifs pour les patients atteints du COVID-19, le taux d’occupation est de seulement 20,8 %.Par ailleurs, le ministre a évoqué la fin du port obligatoire du masque en intérieur qui sera valide à partir du lundi 30 janvier, sauf dans certains lieux tels que les établissements de soins médicaux, les pharmacies et les transports en commun. Il a demandé aux collectivités locales d’assurer le respect du maintien de l’ancien dispositif sur ces sites.Cependant, il sera toujours recommandé aux citoyens de se masquer dans les espaces clos si nécessaire. Cela risque de causer la confusion voire des conflits sur le terrain notamment dans les établissements scolaires. La Fédération coréenne des associations d'enseignants (KFTA) et le Syndicat des enseignants de Séoul ont demandé au gouvernement de fixer les critères clairs et nets pour la levée du port obligatoire du masque dans les classes.Le ministère de l’Education prévoit d’annoncer une consigne concrète aujourd’hui et d’en informer les académies régionales.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, 31 711 cas ont été recensés, dont 34 importés. Il s’agit d’une légère baisse contre 35 096 d'hier, mais d’un progrès d’environ 4 000 en glissement hebdomadaire, soit une première hausse depuis cinq semaines pour un vendredi. Ce rebond s’explique par la hausse des dépistages après les congés de Seollal qui ont duré du 21 au 24 janvier.Dans les services en soins intensifs, le nombre de patients a atteint 481 individus, soit une baisse de huit personnes en un jour. Par ailleurs, 36 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 33 332 le total cumulé des victimes liées au coronavirus en Corée du Sud depuis le début de la pandémie et maintient à 0,11 % le taux de létalité.