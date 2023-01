Yoon Suk-yeol prône une « nation au service du peuple » et vice versa

Photo : YONHAP News

Le président de le République a défendu une conception de l’Etat susceptible de favoriser le « sens vocationnel » de la population. Selon Yoon Suk-yeol, cela signifie que chacun devrait se dire : « Lorsque je suis en difficulté, c’est l’Etat qui m’aidera. Et je pourrai me dévouer à l’Etat lorsque celui-ci devra faire face à des difficultés ».C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le chef de l’Etat au Pavillon pour les invités d’honneur de la Cheongwadae à l’occasion de comptes rendus des activités de différents ministères.Lors de cette réunion, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a présenté un « plan global visant à assurer un système de sécurité de l’Etat » qui donne suite à la leçon tirée du drame de la grande bousculade mortelle d’Itaewon. Il a prévu d’introduire un système d’anticipation basé sur les TIC pour prévenir tout accident lié aux mouvements de foule, entre autres.Quant à celui de la Réunification, il a expliqué de quelle façon concrétiser « le plan audacieux » proposé par Yoon Suk-yeol, et comment rétablir le dialogue intercoréen et la coopération humanitaire.Le ministère chargé des affaires pour les patriotes et les anciens combattants a, pour sa part, présenté son projet de renforcer le filet de sécurité économique et médicale de ceux qui ont rendu de grands services à la patrie.Enfin, le ministère chargé de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques a expliqué, de son côté, son projet de promouvoir une gestion pragmatique et impartiale des personnels axée sur l’autonomie et les mérites des fonctionnaires.