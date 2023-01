COVID-19 : Séoul continue à restreindre la délivrance du visa de court séjour aux arrivants de Chine

Photo : YONHAP News

Au lendemain des vacances du Nouvel an lunaire, on ne peut exclure une nouvelle flambée de contaminations au COVID-19 en Chine. Du coup, la Corée du Sud est très inquiète des éventuelles répercussions négatives. Son gouvernement a estimé qu’il était nécessaire d’agir pour s’en prémunir. Il a ainsi décidé de prolonger jusqu’au 28 février prochain la période de restriction de délivrance du visa de court séjour aux voyageurs en provenance du continent chinois. Ce dispositif était initialement prévu pour durer jusqu’à la fin du mois de janvier.Selon les autorités, si jamais la situation sanitaire s’améliore dans l’empire du Milieu, la délivrance de ce type de visa pourrait reprendre plus tôt. Tout en précisant que les ministères des Affaires étrangères des deux pays voisins continuent d’échanger à ce sujet.Notons que, durant ces quinze derniers jours, parmi les 1 404 cas en provenance de l’étranger, 890 venaient de Chine.