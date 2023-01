Les syndicats protestent contre la normalisation des horaires des banques

Photo : YONHAP News

Les banques retrouvent leur horaire d’avant le COVID-19 à partir d’aujourd’hui, pour la première fois depuis un an et demi. Les principaux établissements, dont les banques commerciales, ont notifié vendredi dernier une directive concernée et les préparatifs à chaque agence. Les banques d’épargne ont adopté la même démarche.A la base, ces structures ouvraient de 9h à 16h. Mais à la suite du renforcement des mesures de distanciation sociale à Séoul et ses environs, le patronat et les syndicats du secteur financier se sont accordés en juillet 2021 à retarder l’ouverture et avancer la fermeture de 30 minutes respectivement dans cette région et ce pour seulement 12 jours.Mais, trois mois après, les deux parties ont décidé de maintenir ce dispositif jusqu’à la levée du port du masque en intérieur et de l’élargir sur tout le territoire.Cette question était censée être discutée lors d’un groupe de travail indépendant ultérieurement, mais comme aucune avancée n’a été réalisée même après l’annonce du gouvernement de la fin du port du masque obligatoire, les employeurs ont décidé de normaliser les horaires sans le consentement des travailleurs.Les syndicats envisagent de saisir la justice face à cette décision unilatérale. Pour eux, l’important est de trouver une solution fondamentale pour réduire les désagréments des clients. Ils prétendent donc adopter l’horaire flexible en multipliant les succursales qui ouvrent après 16h, tout en réduisant le temps d’ouverture d’une demi-heure.