Lee Jae-myung accepte la nouvelle convocation du Parquet

Photo : YONHAP News

Le Parquet a convoqué samedi dernier une nouvelle fois Lee Jae-myung pour l’enquête sur le scandale de corruption lié au projet de développement des quartiers Daejangdong et Wirye.Le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, a accepté cette demande. Ce matin, dans une conférence de presse, il a affirmé que même s’il trouvait cette requête insultante et injuste, il se rendrait devant les juges pour payer le prix d’avoir perdu lors de la dernière élection présidentielle.Malgré les efforts de sa direction pour le dissuader, Lee a décidé de traiter l’affaire de front. Il lui a par ailleurs demandé de ne pas l’accompagner au ministère public. Le député a fustigé l’administration de Yoon Suk-yeol en indiquant qu’elle réprimait les citoyens et les partis de l’opposition comme à l’époque du régime autoritaire dans le passé.Quant au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, il a déclaré que le peuple jugerait qui était le vrai menteur entre Lee et le Parquet. Chung Jin-suk, le chef de son comité d'urgence a critiqué que le leader du mouvement de centre-gauche n’avait fourni aucun témoignage lors de la première enquête en dehors de ce qui était écrit dans la déclaration remise.