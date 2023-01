Météo : les températures se réchauffent et le soleil brille

Photo : YONHAP News

La journée a été radieuse en Corée du Sud. Le soleil a brillé sur tout le territoire avec de la neige par moment sur les îlots Dokdo, situés en mer de l’Est. Les températures ont également rendu ce dernier lundi du mois de janvier agréable avec une augmentation sensible au fil des heures.Météo-Corée informe ainsi que le grand froid, vécu la semaine dernière, n’est pas d’actualité aujourd’hui. Cependant, elle alerte les habitants du pays du Matin clair sur la baisse soudaine du mercure dans la matinée et en soirée.Par ailleurs, avec l’adoucissement du temps, l’air est plus sec. L'agence météorologique a ainsi émis plusieurs avertissements « sécheresse » dans certaines régions de l’est, où le vent a soufflé fort.Du côté des températures, elles ont été froides dans la matinée, avec notamment -6°C à Séoul, -5°C à Daejeon ou encore -2°C à Busan. Dans l’après-midi, les valeurs ont toutes été supérieures à 0°C. Le nord a oscillé entre 3 et 5°C, les villes situées dans le centre ont affiché une moyenne de 5°C, tandis que le sud est monté jusqu’à 7°C. L’île méridionale de Jeju, quant à elle, a atteint les 10°C.