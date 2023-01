Le groupe de travail « deuxième boom au Moyen-Orient » voit le jour

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture et du Tourisme a lancé aujourd’hui un groupe de travail chargé de lancer le deuxième boom au Moyen-Orient. Une mesure qui fait suite au mémorandum d’entente conclu avec le ministère émirati de la Culture et de la jeunesse, lors de la visite récente du chef de l’Etat Yoon Suk-yeol aux Emirats arabes unis (EAU).Cet organisme a pour mission d’élargir les exportations des industries liées aux contenus sud-coréens et de renforcer la coopération avec les EAU dans la culture, le sport et le tourisme. Il planifiera les stratégies de collaboration détaillées dans chaque domaine.Tout d’abord, dans le secteur des contenus, les responsables négocient pour organiser un concert de k-pop à Dubaï en juin prochain. En octobre, le Festival de Corée du Sud 2023 est prévu.Dans la télédiffusion, le marché mondial annuel du contenu Broadcast WorldWide (BCWW) prépare une session spéciale du Moyen-Orient et invitera des acheteurs de cette région. Il se tiendra à Séoul en août prochain.En ce qui concerne la publication, le pays du Matin clair est attendu comme invité d’honneur à la Foire internationale du livre de Charjah en novembre, et de son côté, il accueilleira la ville de Charjah pour le Salon international du livre de Séoul en juin.L’équipe de travail cherchera également à présenter la culture traditionnelle coréenne aux EAU. Différents événements et des formations seront préparés, à commencer par le concert du groupe de fusion ADG7 prévu au centre d’art de l’université de New York à Abu Dhabi en février.