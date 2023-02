Photo : YONHAP News

Les températures sont difficiles à prédire ces derniers jours. Alors qu’il y a exactement une semaine, le mercure était en dessous des -15°C, un air chaud a soufflé sur le territoire sud-coréen en ce dernier jour de janvier.Le vent provenant du sud-ouest a permis au mercure d’afficher au moins 7°C, sauf dans l’extrême nord où il a fait 3°C et il a neigé. Ainsi, Séoul a enregistré 7°C, Daejeon et Daegu 9°C, Gangneung et Busan 10°C et l’île méridionale de Jeju 13°C. Dans ce contexte, tous les avertissements de vague de froid ont été levés par Météo-Corée.Par ailleurs, le pays a été majoritairement ensoleillé. Cependant, les nuages feront leur apparition en fin d’après-midi.