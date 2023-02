Les ministres de la Défense sud-coréen et américain s’engagent à renforcer la dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense sud-coréen et son homologue américain ont confirmé leur volonté de renforcer les mesures de la dissuasion élargie, face aux menaces nord-coréennes. Cette rencontre s’est tenue cet après-midi à Séoul, pour la première fois depuis trois mois.Lee Jong-sup et Lloyd Austin ont dénoncé fortement les récentes provocations de la Corée du Nord comme le tir de missiles qui viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et l’infiltration de ses drones sur le territoire sud-coréen. Séoul et Washington se sont alors engagés à répondre fermement à toute forme de mouvement hostile avec la communauté internationale.Afin de contrer les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang, les deux parties ont décidé de promouvoir les capacités de leur alliance, le partage des informations et leurs projets conjoints suivant l'accord conclu l’an dernier.Dans ce cadre, l’exercice commun de dissuasion élargie, dit « DSC TTX » se déroulera le mois prochain et les deux alliés négocieront étroitement pour le déploiement opportun et coordonné des actifs stratégiques.Ce n’est pas tout. Cette année, la Corée du Sud et les Etats-Unis prévoient de mener leur manœuvre militaire conjointe en plein air d’une ampleur plus importante, ainsi qu’une démonstration massive de leur armement. Les entraînements prendront en compte la tentative du royaume ermite de développer son arsenal nucléaire.Les deux nations sont également convenues d’organiser une réunion de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo dans les plus brefs délais pour discuter des mesures de collaboration trilatérale.