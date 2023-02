Séoul, Washington et Tokyo exhortent Pyongyang à renoncer au nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont demandé mardi d’une même voix à la Corée du Nord de suspendre son programme nucléaire tout comme ses provocations militaires lors de la Conférence du désarmement à Genève. Il s’agissait d’une réponse à Pyongyang qui avait fait part jeudi dernier de sa volonté de continuer à renforcer sa force atomique.Yoon Seong-mee, représentante permanente adjointe de la Corée du Sud auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, a souligné que la communauté internationale maintenait toujours sa position selon laquelle le royaume ermite ne pourrait en aucun cas obtenir le statut de pays doté de l’arme nucléaire. Avant d’ajouter que la voie du dialogue était toutefois toujours ouverte malgré les bravades répétées du régime de Kim Jong-un, en mettant en avant la feuille de route conçue pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Notons qu’il est rare de voir plusieurs pays s'exprimer de concert durant la Conférence du désarmement, ce qui montre la volonté de Washington et de Tokyo de coopérer avec Séoul en matière de politiques liées à Pyongyang.Cependant, ce dernier a refusé la proposition, en la qualifiant d’affirmation provocatrice. Il a déclaré que sa capacité nucléaire constituait un moyen d’autodéfense qui protège aussi la paix et la sécurité internationales. Il a également fait savoir qu’il ne renoncerait pas aux armes atomiques et qu’il n’y aurait pas de négociations pour le faire changer d’avis.Par ailleurs, des pays participants ont remis en question la loi adoptée en septembre 2022 par Pyongyang qui justifie les frappes atomiques préventives.