Nucléaire : les négociateurs sud-coréen et japonais s’entretiennent sur la question nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Kim Gunn, le représentant spécial pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a rencontré hier son homologue japonais, Takehiro Funakoshi, pour discuter des réponses à la question atomique nord-coréenne.Lors de cet entretien qui s'est tenu au siège du ministère des Affaires étrangères à Séoul, les deux parties ont partagé leur évaluation de la situation actuelle de la péninsule ainsi que leurs perspectives, avant de souligner l'importance de la coopération entre Séoul, Tokyo et Washington pour que la communauté internationale puisse réagir de manière unifiée aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.Les deux hommes sont également convenus de renforcer la communication et la collaboration bilatérales voire trilatérales pour amener le régime de Kim Jong-un à cesser ses provocations et à revenir à la table des négociations pour sa dénucléarisation.Funakoshi, également directeur général du bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère japonais des Affaires étrangères, est actuellement en visite en Corée du Sud pour des consultations aved des directeurs des ministères des Affaires étrangères des deux pays.Lundi, le haut diplomate japonais a rencontré Seo Min-jeong, directrice générale du bureau chargée des affaires Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. La question de l'indemnisation des victimes coréennes du travail forcé imposé par le Japon durant la Seconde guerre mondiale était au menu de leurs discussions.