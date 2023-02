Le FMI évalue positivement les politiques budgétaire et monétaire sud-coréennes

Photo : YONHAP News

La directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI) a évalué mardi que la Corée du Sud maintenait ses politiques budgétaire et monétaire de manière cohérente.Durant sa rencontre hier avec le vice-Premier ministre Choo Kyung-ho, Gita Gopinath a estimé que la stabilité actuelle des finances et des taux de change du pays du Matin clair était incomparable à celle d’autrefois et que ce dernier avait réagi vite à l’insécurité du marché à court terme en coopération avec les institutions concernées. Elle a désigné l’évolution de la structure de la population comme l’un des défis majeurs de l’économie sud-coréenne.Quant à l’économie mondiale, la macroéconomiste reconnue a expliqué que les prix avaient déjà atteint leur pic et que cette année serait un tournant en la matière. Avant d’ajouter qu’ils avaient augmenté leurs prévisions de croissance économique pour cette année, compte tenu des marchés intérieurs solides des principaux pays et de la relance des activités extérieures de la Chine.Choo a, quant à lui, déclaré que le premier semestre serait plus ou moins difficile pour l’économie sud-coréenne, mais que celle-ci devrait reprendre du poil de la bête avec le redressement de l’économie mondiale au deuxième semestre.