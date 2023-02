Le Parquet soupçonne Ssangbangwool d'avoir payé pour le projet de visite de Lee Jae-myung en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les enquêtes sur l'ex-PDG du groupe Ssangbangwool se concentrent désormais sur un transfert d'argent vers la Corée du Nord.Le Parquet cherchait jusqu'ici à trouver un lien entre les allégations pesant sur Kim Seong-tae, l'ancien président du géant sud-coréen de la lingerie, et Lee Jae-myung, l’actuel patron du Minjoo, la première force de l'opposition, autour des frais d'avocats de Lee, versés par l'entreprise. Un paiement jugé comme une violation de la loi électorale lors de la course à la tête de la province de Gyeonggi avant les élections locales en 2018.Or, les procureurs se sont penchés sur un transfert d'argent vers la Corée du Nord. En effet, Kim a déclaré avoir transmis en 2019, 8 millions de dollars au pays communiste, dont 3 millions pour une visite au Nord de Lee, alors gouverneur de la province du Gyeonggi. Une déclaration d'autant plus plausible que l’homme politique avait envisagé à l'époque de réaliser ce déplacement.En plus, l'une des lettres que l’administration de Gyeonggi avait rédigées à l’attention de Pyongyang mentionne cette démarche.Ceci dit, aucune preuve formelle n'a été trouvée pour prouver le lien direct entre le transfert d'argent de Ssangbangwool et ces documents.Pour le ministère public, le groupe de sous-vêtements aurait été chargé des frais relatifs à la Corée du Nord pour le compte de la province de Gyeonggi, tant qu'en 2019, cette collectivité locale n'approuvait pas le budget destiné à la coopération intercoréenne et que les sanctions onusiennes contre le royaume ermite étaient renforcées.De son côté, Lee a réfuté toutes ces accusations, qui ne constituent, selon lui, qu'un complot concocté par le Parquet. Avant d'ajouter qu'il voulait tout simplement continuer les projets intercoréens initiés par son administration locale et ce malgré les relations tendues entre les deux Corées.