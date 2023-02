Débat social : faudrait-il augmenter l’âge limite pour la gratuité du titre de métro ?

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les personnes âgées bénéficient de la gratuité du métro à partir de 65 ans en années révolues. Certains le remettent en cause en raison du déficit croissant que ce dispositif entraîne chez les collectivités locales.Hong Joon-pyo, le maire de la ville de Daegu, a annoncé hier que sa municipalité envisagerait de rehausser l’âge limite des séniors concernant la gratuité du métro de sorte qu’il passe de 65 à 70 ans. Aujourd’hui, c’est Oh Se-hoon, celui de Séoul, qui lui a emboîté le pas.Selon le maire de la capitale, il est certes urgent d’augmenter les tarifs des titres de transports en commun concernant ce dossier, mais il est plus fondamental de revoir le système de la sécurité sociale d’autant plus que le pays du Matin clair connaît un vieillissement accéléré de sa population dont un tiers sera bientôt seulement composé de personnes âgées.Oh a évoqué deux pistes de changement. D’une part, le ministère des Finances devrait combler ne serait-ce qu’en partie les pertes subies en la matière par les collectivités locales car une telle gratuité pour les séniors relève de la politique menée par l’Etat.D’autre part, il faudra réformer de fond en comble le système des tarifs des transports en commun. Pour cela, le maire de Séoul prévoit de lancer un débat social et politique pour déterminer dans quelle mesure il sera possible d’accorder une réduction ou une exemption, selon les tranches d’âges, les niveaux de revenus et les horaires d’utilisation.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, dont les maires de Séoul et de Daegu sont issus, a promis d’aborder ce dossier avec le gouvernement.