Photo : YONHAP News

Les associations écologistes demandent l’adoption de la version séoulienne d’un « passe à 9 euros ». Le Comité de préparation du passe à 10 000 wons a tenu, ce matin, une conférence de presse devant la gare de Séoul.Selon lui, cet abonnement mensuel aux transports en commun permettra, de résoudre les problèmes liés à la crise climatique, tout en réduisant les dépenses de la classe populaire.Cette idée vient du succès estival des tickets de transports à bas prix en Allemagne. Entre juin et août 2022, non seulement ses habitants mais aussi les visiteurs ont pu se déplacer en métro, tram, train et ferry en ne payant que seulement 9 euros par mois.