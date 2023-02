Ukraine : Séoul sous pression accrue pour livrer des armes

Photo : YONHAP News

La pression internationale monte sur la Corée du Sud pour livrer des armes à l’Ukraine en guerre avec la Russie. C’est ce qu’a rapporté le Wall Street Journal (WSJ).Dans un article publié hier, le journal américain a écrit que les ventes d’armes « made in Korea » s’accéléraient, et que les Etats qui fournissent des équipements militaires à Kyiv portent désormais leur regard vers Séoul pour compléter leur stock de matériel. Et d’ajouter que la communauté internationale incite à présent le pays du Matin clair à accorder lui aussi une aide directe d’armement aux Ukrainiens.Le quotidien a évoqué le fait que si le gouvernement sud-coréen envoyait à ces derniers des masques à gaz, des gilets pare-balles ou encore des médicaments, il s’est refusé à leur livrer des armes meurtrières, puisque la loi concernée locale ne le permet pas.Selon le média conservateur, lors de son déplacement à Séoul le week-end dernier, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a cependant exhorté l’administration de Yoon Suk-yeol à les offrir au pays envahi.Le journal a également précisé que la Corée du Sud ambitionnait de devenir l’une des quatre grandes puissances mondiales en armement et qu’elle disposait d’un statut particulier sur le marché international.D’après les données communiquées par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), le pays du Matin clair a été le huitième exportateur d’armes au monde entre 2017 et 2021, tandis qu’il s’était classé au 13e rang mondial durant les cinq années précédentes. Et en 2022, ses ventes ont plus que doublé, et ce en raison du conflit russo-ukrainien.Or, la Corée du Sud continue à acheter du pétrole brut à la Russie, qui peut aussi exercer une influence sur sa voisine du Nord. Elle devra donc prendre une décision délicate, selon le WSJ.