Météo : le mois de février commence bien

Photo : YONHAP News

Le premier week-end de février va être plaisant, avec un regain des températures au fil des jours et un temps magnifique. L’« ipchun », qui tombe samedi et marque le début du printemps selon le calendrier lunaire, ne sera ainsi pas contesté.En effet, dès cet après-midi, le soleil a repris sa place dans le ciel sud-coréen et ce sur tout le territoire. Il devrait la conserver jusqu’à la fin de la semaine.Le mercure, quant à lui, sera quasiment à l’identique entre vendredi et dimanche. Encore assez frais dans la matinée, avec environ -5°C dans la moitié nord, entre -4 et 0°C dans le sud et 4°C sur l’île méridionale de Jeju, les valeurs observeront un bond de dix degrés à l’échelle nationale.Et au fil du week-end, un à deux degrés supplémentaires s’ajouteront quotidiennement sur le thermomètre dans chaque ville, grimpant jusqu’à 10°C et plus dans plusieurs zones, dont Gangneung et le sud-est.