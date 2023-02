Pyongyang est dans la dernière phase de ses préparatifs du défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble être à la fin de la préparation de sa parade militaire qui sera organisée mercredi prochain à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de son armée.L'organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, a déclaré aujourd’hui, dans une chronique à la une, que la victoire de l’armée populaire dépendait avant tout de l’armement idéologique, expliquant que les soldats qui n’étaient pas prêts mentalement n’étaient rien d’autres que des fusils non chargés.Selon le journal nord-coréen, contrairement à un canon qui a une portée limitée, le pouvoir de l’idéologie est infini, et pour en doter l’armée populaire, il est important d’être loyal au dirigeant suprême.Par ailleurs, la Voix de l’Amérique (VOA) a rapporté aujourd’hui que plusieurs points rouges avaient récemment été observés sur la place Kim Il-sung à Pyongyang. La radio américaine a indiqué qu’ils avaient été formés par une foule massive mobilisée pour les préparatifs du défilé militaire.Cette analyse s’appuie sur les images satellites prises samedi matin par Planet Labs. D’après la VOA, dans le passé, le royaume ermite a déjà tenu des événements d'entraînement similaires sur ce lieu avant une parade.A Séoul, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré rester attentif aux moindres mouvements au nord du 38e parallèle concernant cet événement. Son porte-parole Lee Sung-jun a affirmé aujourd’hui qu'une surveillance des véhicules et du personnel de la région avait été mise en place depuis la fin de l’année dernière et que les activités récentes à cet égard étaient suivies de près.Concernant la date exacte du déroulement du défilé, le JCS a affirmé qu’il ne pouvait pas annoncer sa prévision au public.