Séoul et Washington réaffirment le déploiement de toutes les capacités américaines face à la menace nord-coréenne

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré vendredi dernier le secrétaire d’Etat américain à Washington. Ils ont vérifié de nouveau que les USA renforceraient leur force de dissuasion en mobilisant toutes leurs capacités.Park Jin et Antony Blinken ont réaffirmé que les Etats-Unis déploieraient leur force de dissuasion face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang. Le premier a déclaré que les deux alliés s’engageaient à maintenir la posture de défense combinée et à renforcer la dissuasion élargie, en soulignant qu’ils réagiraient conjointement face à toute provocation nord-coréenne.Suivant la réunion entre les ministres de la Défense des deux nations, tenue trois jours plus tôt, les chefs de la diplomatie ont mis l’accent eux aussi sur le même point. De son côté, Blinken a indiqué que son pays avait reconfirmé son engagement pour défendre la Corée du Sud à l’aide de toutes les capacités américaines, y compris celles de défense nucléaire, conventionnelle et balistique.Leurs propos pourraient être interprétés comme un message d’avertissement au royaume ermite et une volonté d’apaiser l’opinion publique sud-coréenne en faveur de son armement atomique ou de l’installation d’armes nucléaires tactiques au sud de la péninsule.Le ministre sud-coréen a fait savoir également que les flux financiers illicites nord-coréens devraient être bloqués et que lui et son homologue américain avaient exhorté le Conseil de sécurité de l’Onu à réagir fermement à la violation répétitive des résolutions par le régime de Kim Jong-un. Avant d’ajouter qu’il souhaite que son interlocuteur visite à une date appropriée la Chine qui a une influence sur la Corée du Nord.