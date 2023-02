Jeongwol Daeboreum : organisation de plusieurs événements après cinq ans d'arrêt

Photo : YONHAP News

A l’occasion de Jeongwol Daeboreum, une fête coréenne qui célèbre la première pleine lune du calendrier lunaire, plusieurs événements ont été organisés sur tout le territoire.A Cheongdo, dans la province de Gyeongsang du Nord, une manifestation consistant à brûler le « daljip » a attiré pas moins de 20 000 visiteurs. Les mots « dal » et « jip » signifient respectivement la lune et la maison. Il s’agit d’une coutume traditionnelle coréenne d’entasser des branches de pin et des gerbes de riz et de les embraser. On fait alors des vœux pour le Nouvel an en considérant que le malheur du passé s’envole dans les flammes et la fumée.Ce « daljip », utilisé à Cheongdo, a été le plus grand de ce type dans tout le pays, avec une longueur de 15 mètres et une largeur de dix mètres. Une foule monstre a inondé le lieu de la fête. Sans doute parce qu’il s’agissait de la première depuis cinq ans, et sa suspension à cause de la grippe aviaire et du COVID-19.Le « dojujuldanggigi », une sorte de tir à la corde, constitue une autre coutume traditionnelle originaire de cette ville du sud-est. Ses habitants ont fabriqué, eux-mêmes, une corde avec 30 000 pailles de riz. Lee Dong-hui, le président d’une association qui lutte pour conserver ce jeu, a déclaré que celui-ci avait une grande signification dans le sens où il contribue à la communication et à l’harmonie des citoyens.Par ailleurs, le Service forestier coréen (KFS) a élevé le niveau de risque d’incendie d’un cran et a redoublé d’attention en déployant intensivement des effectifs sur le terrain.