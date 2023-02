Météo : mesures de réduction de particules fines dans la région métropolitaine et à Sejong

Photo : KBS News

Alors que les températures se réchauffent considérablement, la concentration de poussières fines devient une urgence pour les autorités concernées. En effet, le ministère de l’Environnement a émis, depuis 6h ce matin, un avertissement de crise à Séoul, à Incheon, dans la région de Gyeonggi, entourant la capitale, et à Sejong, ville située dans le centre du territoire.Ainsi, afin de contenir cette pollution, plusieurs mesures impératives de réduction de particules sont en vigueur dans ces zones jusqu’à ce soir 21 heures. Dans ce contexte, la circulation des véhicules diesel de classe 5 – correspondant à Crit’Air 5 en France – sera limitée jusqu’à cet horaire. Des amendes pourront être imposées en cas de non-respect des règles.De plus, les sites d’activités et les chantiers de construction qui émettent beaucoup de poussières fines, comme les incinérateurs de déchets, sont également concernés par ces restrictions. Le temps de travail est ajusté et des dispositifs tels que le renforcement du nettoyage à l’eau sont mis en place.Les alertes ne cessent d’affluer depuis ce matin, spécialement dans la région de Gyeonggi. Et, la stagnation de la circulation atmosphérique devrait impacter demain les régions centrales et le Jeolla, situé dans le sud-ouest. Certains endroits de la province de Gangwon, dans le nord-est, ainsi que la ville de Daegu pourraient aussi être sujets temporairement à ces phénomènes néfastes.Météo-Corée explique cette pollution de l’air par l’accumulation de particules fines arrivées hier depuis la Chine. En outre, l'adoucissement des températures a également son influence. Le mercure a passé la barre des 10°C sur tout le territoire, sauf dans le nord-ouest, avec notamment 9°C à Séoul. Le centre et le sud ont oscillé entre 10 et 13°C.Par ailleurs, comme la concentration sera « mauvaise » pour deux jours, il est conseillé aux personnes souffrant de maladies respiratoires de se munir d’un masque adéquat et d’éviter au maximum les sorties et les activités en plein air.