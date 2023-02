La collaboration Séoul-Abou Dhabi démarre dans le secteur de la santé

Photo : YONHAP News

Le salon Arab Health 2023 s’est tenu entre le 30 janvier et le 2 février à Dubaï aux Emirats arabes unis (EAU). Divers services et des équipements médicaux de technologie de pointe y ont été présentés.Tout au long de l’événement, le pavillon de la Corée du Sud a attiré la foule et une longue file d’attente de visiteurs s'est formée. Cette année, des membres de l’Assemblée nationale et de l'Administration des aliments et des médicaments (MFDS) y étaient présents et ce pour la première fois. Ils se sont entretenus avec le ministère émirati de la santé pour poser les bases de la coopération bilatérale dans le domaine.Depuis une dizaine d’années, plus de 200 entreprises du pays du Matin clair spécialisées dans les équipements médicaux se sont installées aux EAU pour exporter un peu plus de 100 millions de dollars. Le potentiel du marché est grand, mais ce n’est pas facile d’y accéder. Par manque de données sur le réseau, de nombreuses sociétés peinent à trouver un partenaire d’affaires fiable.Or, depuis la visite du président sud-coréen Yoon Suk-yeol dans ce pays du Golfe le mois dernier, la discussion sur les échanges entre les deux nations s’accélère.Les EAU, eux, font de ce sujet un point important et tentent d’élargir leurs liens avec plusieurs pays dans l’objectif de devenir une plaque tournante du domaine des soins de santé. Ils s’intéressent beaucoup à la médecine numérique basée sur l’intelligence artificielle ainsi que la coopération en R&D, une opportunité certaine pour la Corée du Sud.