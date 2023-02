Le Bureau présidentiel de Yongsan choisit les 20 chantiers prioritaires de l’année

Photo : YONHAP News

Tous les ministères concernés ont désormais fini de présenter au président de la République leurs actions de l’année. L’heure est au choix de certaines d’entre elles.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé aujourd’hui en avoir sélectionné un total de 20, celles liées en particulier à ses trois réformes phares, celles du travail, de l’éducation et des retraites, et à l’objectif de construire un gouvernement dit de plateforme numérique.Le choix reposait sur quatre mots clés, à savoir la réforme, l’exportation, le standard mondial, les sciences et technologies. Son enjeu est de proposer les principaux chantiers politiques que la Corée du Sud doit continuer à mener même après le quinquennat de Yoon.Les projets que le siège présidentiel priorise concernent aussi l’économie, la société et l’avenir. Sur le domaine économique, la stabilité macroéconomique, la normalisation du marché immobilier, le développement des industries prometteurs pour l’exportation comme les centrales nucléaires et l’armement ou encore celui des startups ont été cités.S’agissant du secteur social, il englobe la gestion de la sécurité, basée sur les sciences et technologies, l’éradication des crimes liés à la drogue et le développement des filières culturelle et touristique en industries stratégiques.Sur le domaine concerné par l’avenir, le gouvernement cherchera à innover notamment les transports, à atteindre la neutralité carbone et à favoriser la décentralisation.