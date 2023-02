Séoul dévoile son 4e plan de relance des échanges entre les familles séparées des deux Corées

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a annoncé aujourd’hui un quatrième plan cadre visant à relancer les contacts entre les familles séparées par la guerre de Corée de part et d’autre du 38e parallèle.Le plan qui doit être mené entre 2023 et 2025 fait état de quatre grands programmes. Il s’agit de reprendre les échanges entre ces familles dispersées, de trouver une solution aux questions de quelque 500 prisonniers de guerre sud-coréens toujours détenus en Corée du Nord et de 516 ressortissants enlevés par le pays communiste après le conflit de 1950 à 1953, d’élargir la base de ces échanges ou encore de mieux sensibiliser l’opinion publique à leur question.Conformément à l’objectif ainsi fixé, le gouvernement de Séoul mettra en œuvre les moyens de vérifier si les proches des familles sont toujours en vie, que ce soit au Nord ou au Sud, et ce indépendamment de l’organisation de leurs retrouvailles. Pour cela, il se préparera à l’éventuel échange de leurs listes avec Pyongyang, et mettra à jour les formulaires de demande en ce sens.Le temps presse, puisque beaucoup de candidats sud-coréens à la réunion familiale décèdent sans revoir leurs proches. Rien que l’an dernier, leur nombre a dépassé les 3 600 personnes. Il faut dire aussi que les octogénaires et les nonagénaires représentent plus de la moitié des survivants.Et selon un sondage réalisé en 2021, près de 66 % des personnes interrogées ont déclaré considérer la vérification du sort des familles séparées comme la politique la plus urgente à mener.S’agissant de la réunion familiale, le ministère entend la reprendre en présentiel comme en visioconférence et ce à l’occasion notamment des fêtes traditionnelles. Sans parler des visites au village natal dans le nord de la péninsule.En septembre dernier, avant Chuseok, la fête de la pleine lune, le ministre de la Réunification Kwon Young-se avait officiellement proposé au pays communiste de tenir une conférence entre les autorités des deux Corées afin de tenter de résoudre la question des familles. Le Nord continue de faire la sourde oreille.Séoul fera aussi en sorte que la journée des familles séparées soit désignée comme un jour commémoratif national.