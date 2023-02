Météo : temps doux et forte concentration de poussières fines

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud continue ce mardi à s’adoucir et commence à observer des températures quasiment printanières dans le sud. Aux alentours de 0°C sur une grande partie du territoire ce matin, le sud-est et l’île méridionale de Jeju affichaient déjà respectivement 6 et 9°C. Ensuite, le mercure a pris dix degrés en moyenne. Environ 10°C dans la moitié nord, de 11 à 13°C dans le centre et de 13 à 15°C au sud ont été recensés.Concernant le ciel, il a été nuageux dans la matinée avant de totalement se découvrir. Cependant, les habitants du pays du Matin clair n’ont pas pu pour autant l'apprécier.En effet, aujourd’hui, la concentration de poussières fines est toujours à un niveau « mauvais » sur 80 % du pays, et « critique » dans la province de Chungcheong du Sud. Les avertissements en la matière sont prolongés, notamment à Incheon et la province de Gyeonggi, entourant Séoul. Les mesures d’urgence de réduction de particules mises en place hier sont reconduites jusqu’à ce soir 21 heures et ont été étendues à d’autres zones : les provinces de Chungcheong et de Gangwon.Dans ce contexte, il est à nouveau conseillé aux enfants, aux personnes âgées et à celles présentant des problèmes respiratoires de se prémunir en conséquence lors des sorties en plein air.