Séismes en Turquie et en Syrie : Séoul décide de dépêcher 110 secouristes

Photo : YONHAP News

Au lendemain des tremblements de terre d’une violence rare qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a ordonné ce matin d’envoyer rapidement des secouristes ainsi que des médicaments aux sinistrés turcs par des avions de transport militaires. Il a également donné des instructions auprès du ministère des Affaires étrangères et des missions diplomatiques sur place afin de coopérer avec les autorités locales.Plus tôt, le chef de l’Etat avait déjà présenté sur les réseaux sociaux ses condoléances aux habitants turcs qui ont perdu leurs bien-aimés et s’est dit prêt à déployer tous les moyens pour aider les « frères de sang ». Les Turcs, rappelons-le, avaient combattu auprès des sud-Coréens lors de la guerre de Corée.Le ministre des Affaires étrangères Park Jin s’est pour sa part entretenu avec l’ambassadeur turc à Séoul Murat Tamer au téléphone. A cette occasion, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a tout d’abord présenté ses condoléances aux victimes du drame, tout en affirmant la volonté du gouvernement sud-coréen d’apporter des aides pour le sauvetage et la reconstruction. Il n’a pas oublié non plus de demander à Ankara de veiller sur les expatriés sud-coréens résidant dans la zone touchée par les séismes. Son interlocuteur a remercié l’attention de la Corée du Sud, un « pays frère ».Concernant l’envoi de l’équipe de secours en Turquie, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir cet après-midi à travers un briefing régulier qu’elle sera composée au total de 110 membres : 60 issus du ministère des Affaires étrangères, de l’agence nationale contre les incendies et de la KOICA, l’Agence coréenne de coopération internationale, et 50 du ministère de la Défense.Séoul n’a jamais dépêché jusqu’ici autant de secouristes en même temps à l’étranger. Une cellule d’urgence a également été installée au siège du ministère des Affaires étrangères à Séoul. Il est également conseillé aux ressortissants d'éviter de se rendre dans le sud-est de la Turquie ravagée et où des répliques continuent.Rappelons que deux tremblements de terre respectivement d’une magnitude 7,8 et 7,5 se sont produits lundi à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Le bilan provisoire fait état de 4 000 morts et 18 000 blessés, mais devrait s’alourdir.