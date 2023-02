COVID-19 : une nette décrue se poursuit

Photo : YONHAP News

L’épidémie de COVID-19 est en net recul en Corée du Sud. De nombreux indicateurs repartent en tout cas à la baisse.Au cours des sept premiers jours du mois, la moyenne de nouveaux cas quotidiens s’élevait à 16 000, en baisse de 23,8 % sur une semaine. Pendant la même période, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a lui aussi diminué de 20,5 %. De quoi amener le gouvernement à estimer que la vague actuelle, la septième, se calme incontestablement.Les autorités de santé se sont donc mises à plancher, elles aussi, sur les prochaines mesures à prendre face à une telle situation, d’autant que les Etats-Unis ont récemment décidé de mettre fin, en mai, à l’état d’urgence sanitaire, décrété il y a près de trois ans.Une des pistes étudiées est celle de la vaccination régulière contre le coronavirus. Précédemment, la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a donné son avis à ce propos. Selon Jee Young-mee, il sera raisonnable de se faire vacciner une fois par an pour la plupart des citoyens, mais deux fois pour ceux à haut risque.Tous les détails seront conçus sur consultation avec les experts en la matière et en tenant compte des décisions qui seront prises par les pays étrangers, avant d’être dévoilés.Côté bilan quotidien, un total de 14 664 nouveaux cas ont été confirmés en l’espace de 24 heures. Le chiffre le plus faible pour un jeudi depuis 32 semaines. De plus, le nombre d'hospitalisations en soins intensifs et celui de décès supplémentaires ont progressé de 10 et de 34 respectivement.