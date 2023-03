Temps de travail : Yoon Suk-yeol demande de revoir l’amendement visant à augmenter le plafond hebdomadaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné de reconsidérer l’amendement en préparation pour accorder davantage de flexibilité à la gestion du temps de travail. Un texte selon lequel les sud-Coréens peuvent travailler jusqu’à 69 heures ou plus par semaine.La première secrétaire présidentielle à la communication a annoncé que Yoon Suk-yeol a demandé de le revoir partiellement en écoutant plus particulièrement les opinions de la génération « MZ », c’est-à-dire les jeunes nés entre les années 1980 et le début des années 2000.Selon la présidence, si la législation en question a pour enjeu de donner la possibilité aux entreprises de choisir leur rythme de travail en fonction de leur carnet de commandes et de leur activité, elle est perçue comme une mesure destinée à rehausser l’actuel plafond hebdomadaire de 52 heures, faute d’avoir réussi à mieux la faire connaître.Le Premier ministre Han Duck-soo a lui aussi plaidé pour remodeler en partie le texte afin de trouver un système plus rationnel, selon lequel davantage de congés seront accordés en contrepartie de plus d’heures supplémentaires.Sans surprise, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, se rallie à la position de l’exécutif, tandis que le Minjoo, la principale force de l’opposition, continue de dénoncer ces mesures qu'il juge anachroniques.