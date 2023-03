Netflix : la saison 2 de « The Glory » en tête du classement des contenus télévisés non anglophones

Photo : YONHAP News

La saison 2 de la série télévisée sud-coréenne « The Glory » a occupé la tête du classement des programmes TV en langue non anglais de Netflix lors de la première semaine de sa sortie.Selon le site Netflix Top 10, le deuxième volet, comportant huit épisodes, a été regardé pendant plus de 120 millions d’heures entre le 6 et le 12 mars, devenant le programme le plus vu durant cette période. Ce chiffre dépasse de loin celui de la saison 4 de « You », la plus populaire de la catégorie anglophone avec 75 millions d’heures.Le feuilleton signé Ahn Gil-ho, disponible depuis vendredi dernier, décrit la vengeance d’une femme, ancienne victime de violence scolaire, qui lui a laissé des blessures indélébiles. Ce rôle est interprétée par l’actrice Song Hye-kyo.Dans le classement des séries non anglophones de la plateforme américaine, les dramas « made in Korea », « L'amour au rattrapage » et « Mr. Queen » se sont positionnés aux 4e et 7e rangs. La série documentaire « Au nom de Dieu : les bourreaux de la foi », quant à elle, est arrivée à la 5e place.