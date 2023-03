La Corée du Nord tire un missile balistique de longue portée

Photo : YONHAP News

Nouvelle démonstration de force de Pyongyang. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que la Corée du Nord a tiré, aujourd’hui vers 7h10, un nouveau missile balistique de longue portée depuis Sunan près de sa capitale, en direction de la mer de l’Est. Sa nature et sa distance parcourue ne sont pas encore connues. Il s’agit du sixième lancement de projectiles de ce type de l’année.C’est le deuxième tir en 48 heures, après ceux de deux autres engins balistiques de courte portée, également vers la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel nippon. Il intervient à quelques heures du départ du président sud-coréen Yoon Suk-yeol pour Tokyo, où il va s’entretenir dans l’après-midi avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.Les deux pays voisins cherchent en ce moment à renforcer leurs coopération sécuritaire, en particulier en vue de faire face ensemble aux bravades du pays communiste, qui les multiplie. Jeudi dernier, celui-ci a testé six engins CRBM, de portée inférieure à 300 km, et deux autres de croisière depuis un sous-marin trois jours plus tard.Le régime de Kim Jong-un semble procéder à une telle série d’essais en réaction aux exercices militaires « Freedom Shield » entre les forces sud-coréennes et américaines, qui ont débuté lundi pour une durée de 11 jours.Les autorités militaires de Séoul et Washington scrutent de très près l’évolution de la situation en mobilisant leurs dispositifs de surveillance. Et l’armée sud-coréenne se tient sur le qui-vive.