KCNA : Kim Jong-un a assisté au tir d’essai d’ICBM avec sa fille

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, jeudi matin, un missile balistique intercontinental (ICBM) de type « Hwasong-17 » sous la surveillance de son dirigeant Kim Jong-un présent sur le terrain et accompagné de sa fille Ju-ae. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA.Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne, la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs a procédé à ce tir dans une situation grave où les Etats-Unis et la Corée du Sud se livrent à leurs « exercices de grande envergure à la guerre, provocateurs et agressifs » rendant la péninsule coréenne « plus instable que jamais ».La KCNA a précisé qu’un ICBM de type « Hwasong-17 », tiré depuis l’aéroport international de Pyongyang, s’est envolé à une altitude maximale de 6 045 km et a parcouru au total un peu plus de 1 000 km en une heure et neuf minutes avant d’atteindre une zone cible située dans les eaux internationales de la mer de l’Est, séparant la péninsule coréenne de l’archipel japonais.Selon le média du royaume ermite, Kim III a exprimé sa grande satisfaction après cet entraînement. Il a estimé que ce lancement a encore une fois clairement prouvé la crédibilité du système opérationnel de l’arsenal stratégique atomique que son régime continue de sophistiquer davantage.Toujours selon la KCNA, l’homme fort de Pyongyang a souligné que la Corée du Nord devrait renforcer sa force de dissuasion nucléaire au point que personne ne pourra la renverser. L’objectif : faire peur à ses ennemis, les dissuader de toute guerre et garantir aux nord-Coréens une vie paisible.