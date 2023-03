Ssangyong : la Royal Navy britannique participe à l'exercice amphibie sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont lancer, lundi, l’exercice conjoint de débarquement de grande envergure de leurs marines nationales, baptisé « Ssangyong », ou « double dragon » en français, soit une première en cinq ans.Selon l’armée sud-coréenne, l’entraînement amphibie Ssangyong 2023 se déroulera jusqu’au 3 avril prochain dans la zone de Pohang située dans le sud-est de la péninsule. Il a pour but de renforcer l’état d’alerte afin de faire face à toute éventualité et aussi l’interopérabilité entre les marines des deux pays.Lors d’une réunion entre leurs ministres de la Défense, l’an dernier, Séoul et Washington se sont mis d’accord pour élargir l’envergure de cet exercice de manière à mobiliser une division dans les manœuvres d’infiltration au sol, alors qu’ils avaient seulement fait participer une brigade jusqu’en 2018.Lors de l’édition 2023 seront déployés un navire sud-coréen à plateforme d'atterrissage pour hélicoptère (LPH) de classe Dokdo de 14 500 tonnes et un navire d'assaut amphibie américain USS Makin Island (LHD-8). S’y ajoutent environ 70 avions, y compris notamment des chasseurs de type F-35, ainsi qu’une cinquantaine de véhicules amphibies d’assaut de la marine sud-coréenne (KAAV).De plus, une nouveauté vient s’ajouter. Le Royaume-Uni, qui fait partie des pays membres offrant des forces au Commandement des Nations unies (UNC), va envoyer lors du « Ssangyong » une quarantaine de membres d’un escadron de sa Royal Navy, surnommée « Commando ». C’est une première. L’Australie, la France et les Philippines y assisteront, de leur côté, en tant que pays observateurs.Kim Gye-hwan, le commandant en chef de la marine nationale sud-coréenne, a déclaré que cet exercice montre la volonté commune de Séoul et Washington de réaliser « la paix par la force » et de renforcer la posture de défense dans la péninsule coréenne à l’occasion du 70e anniversaire de l’alliance sud-coréano-américaine.