Jeju : lancement d’un service de livraison de colis par drone, une première en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La préfecture de Jeju commencera, dès le second semestre de cette année, à proposer un service payant de livraison de colis par drone, soit une première au pays du Matin clair.Le ministère de l’Aménagement, du Territoire et des Transports a annoncé aujourd’hui, en coopération avec l’Institut coréen des technologies de la sécurité aérienne (KIAST), avoir sélectionné 15 collectivités locales comme les villes témoins 2023 chargées de démontrer la viabilité commerciale des projets d’utilisation d’engins sans pilote.Les collectivités choisies vont bénéficier de subventions de l’Etat. Parmi elles, se trouvent la plus grande île du pays, Jeju donc, Séoul, Incheon, UIsan, et Songnam, entre autres.Tout d’abord, la province insulaire lancera son service payant de livraison à domicile par drone pour des colis légers auprès de 130 foyers situés sur l’une de ses îles Gapa. Pour cela, sa préfecture aménagera un terrain de décollage et d’atterrissage pour les drones, désignera les routes aériennes pour ces objets volants, et aussi instaurera un système d’identification des drones et un dispositif de gestion de la sécurité en la matière.La ville d’Incheon, de son côté, prévoit d’améliorer de grands drones capables de transporter des marchandises pesant jusqu’à 100 kg et de démontrer la faisabilité de leur utilisation pour transporter du matériel et des articles nécessaires dans les opérations de sauvetage maritime. Quant à celle d’Ulsan dans le sud-est, elle est invitée à tester un modèle d’opération visant à acheminer des produits de protection en cas de catastrophes dans une centrale nucléaire.