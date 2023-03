COVID-19 : jour-J pour la levée de l’obligation de port du masque dans les transports publics

Photo : YONHAP News

Le port du masque dans les transports en commun, comme le bus, le métro ou encore le taxi, est, depuis aujourd'hui, un choix et non plus une obligation pour les sud-Coréens. C’est la première fois en deux ans et cinq mois que cette mesure est levée.Mais ce matin, à Séoul, la plupart des citoyens empruntant le bus ou le métro étaient toujours masqués parce que l’air de la capitale était fortement pollué par les particules fines. Certains ont tout de même salué ce changement en affirmant se sentir plus libérés, et avoir l’impression de retrouver enfin la vie d’avant la pandémie.Le gouvernement a expliqué que depuis l’assouplissement des restrictions concernant le port du masque le 30 janvier dernier, le nombre de cas confirmés au coronavirus continue de baisser. En atteste le nombre de nouvelles infections de ces dernières 24 heures : 3 930, le niveau le plus bas depuis neuf mois. De plus, les citoyens sont encore nombreux à couvrir leur visage de leur plein gré.Pour les pharmacies situées dans les grands établissements tels que les grandes surfaces et les gares, on peut également les visiter le visage nu. Les autorités sanitaires ont pris cette décision du fait que dans ces établissements, les ventes des médicaments sur ordonnance sont plutôt rares et il y a donc moins de visiteurs à haut risque ou infectés par le COVID-19. Ces endroits sont également directement liés avec d’autres magasins sans cloisons.En revanche, plusieurs endroits sont toujours concernés par l’obligation de port du masque : les centres hospitaliers, les Ephad ou encore les autres types de pharmacie.Les autorités publiques ont tout de même recommandé de se masquer dans les transports publics aux heures de pointe, affirmant que c’est le moyen de protection de base des maladies contagieuses respiratoires.