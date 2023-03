La Corée du Nord critique les discussions de l’Onu sur les droits de l’Homme dans son pays

Photo : YONHAP News

Pyongyang a fustigé le Conseil de sécurité des Nations unies qui a organisé une réunion à huis clos concernant les droits de l’Homme sur son territoire en publiant une série de communiqués.Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, la mission permanente de la Corée du Nord auprès de l’Onu a déclaré que les Etats-Unis avaient porté atteinte à la dignité et à la souveraineté du régime en manigançant ce rassemblement.Quant à Kim Son-gyong, vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères en charge des organisations internationales, il a reproché au secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, d’avoir mis de l’huile sur le feu plutôt que d’essayer de dégeler les tensions de la péninsule coréenne.Un autre officiel du ministère, Jo Chol-su, a de son côté indiqué que l'ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'Onu avait dénigré le royaume ermite dans une réunion convoquée illégalement. Lors de cette dernière, qui s'est tenue le 17 mars à New York, Linda Thomas-Greenfield a affirmé que la violation des droits humains était grave et qu’elle était directement liée au développement d’armes de destruction massive et de missiles balistiques.A cette occasion, deux réfugiés nord-coréens ont témoigné de la situation réelle du pays communiste et ont appelé à l’attention de la communauté internationale.