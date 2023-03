Réforme du travail : la KCTU déposera une plainte contre Yoon Suk-yeol pour incitation à la mort par surmenage

Photo : YONHAP News

Le président de la République a demandé récemment de revoir le projet du système d’heures de travail en affirmant qu’il est excessif de travailler plus de 60 heures par semaine.A ce propos, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a répliqué, dans une conférence de presse organisée aujourd’hui, que le volume de 60 heures était déjà trop important. Elle a ainsi réclamé l’annulation totale de l’initiative.L’association a ensuite annoncé porter plainte contre Yoon Suk-yeol et le ministre de l’Emploi et du Travail Lee Jung-sik pour incitation à la mort par surmenage. Selon la KCTU, le ministère reconnaît actuellement les décès dus à des tâches excessives quand le nombre d’heures travaillées dépasse 64 heures par semaine pendant un mois, ou 60 heures hebdomadairement par trimestre.La confédération prévoit donc d’organiser ce samedi dans le quartier de Daehangno à Séoul une manifestation avec 15 000 membres pour dénoncer la réforme du travail et la dictature du Parquet.Petit rappel, le gouvernement a dévoilé le 6 mars son plan de la durée maximale de travail. Sous ce système, les employés peuvent travailler jusqu’à 69 heures par semaine, mais profiter en contrepartie d’un long congé.