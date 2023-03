Les Etats-Unis critiquent la violation des droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : Getty Images Bank

Les Etats-Unis ont publié hier leur rapport 2022 sur les droits de l’Homme soulignant les actes inhumains perpétrés en Corée du Nord. Il y est affirmé que « le pays autoritaire dirigé par la famille Kim » contrôle la société à travers le ministère de la Sécurité du peuple.Selon le document annuel du département d’Etat américain, plusieurs sources relatent que le pays communiste a commis de nombreuses maltraitances comme le meurtre arbitraire, la disparition forcée et la torture. Le trafic humain, le travail des enfants et les conditions piètres des prisonniers politiques ont également été évoqués grâce à des témoignages de réfugiés nord-coréens et des associations civiques.Le compte rendu fait également état d’une critique du fonctionnement du régime, notamment la censure des médias et l’impossibilité d’organiser des élections.Le rapport américain a aussi remarqué que la pandémie de COVID-19 a réduit drastiquement la collecte d’informations sur le royaume ermite, mentionnant le secrétaire général des Nations unies. En effet, Antonio Guterres a indiqué en juillet 2022 que les mesures sanitaires ont limité le séjour des organisations internationales au nord du 38e parallèle et ont fait diminuer le nombre de transfuges.