Indice du bonheur : la Corée du Sud se classe 57e

La Corée du Sud occupe le 57e rang sur 137 dans le classement des pays les plus heureux au monde. C’est ce que nous apprend le Rapport mondial sur le bonheur publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies (SDSN), hier, à l’occasion de la Journée mondiale du bonheur.Le pays du Matin clair a obtenu un score de 5,951 points sur dix cette année, contre 5,935 en 2022 où il a occupé la 59e place sur 146 nations. Parmi les 38 membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seuls trois d’entre eux sont arrivés derrière lui, à savoir la Grèce, la Colombie et la Turquie.Ce document prend en compte le résultat des enquêtes sur le bien-être subjectif des trois dernières années, ainsi que plusieurs facteurs comme le PIB par tête, le soutien social, l’espérance de vie ou encore l’indice de corruption.La Finlande est montée sur la plus haute marche du podium pour la sixième année de suite. Elle est suivie par le Danemark, l’Islande, Israël, les Pays-Bas et la Suède. L’Afghanistan figure à la dernière place du palmarès. A noter qu'en queue de peloton, se trouvaient principalement des nations sous-développées.La Russie et l’Ukraine, qui sont en guerre depuis l’année dernière, se sont classées respectivement 70e et 92e.