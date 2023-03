Gaz à effet de serre : maintien de l’objectif de réduire les émissions de 40 % d’ici 2030

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a maintenu son objectif concernant les émissions de gaz à effet de serre, à savoir la réduction de 40 % d'ici 2030. Cette initiative a débuté en 2018. C’est ce qu’indique le premier plan national de la Commission de la neutralité carbone et croissance verte qui a été dévoilé ce matin, en vertu de la loi sur la neutralité carbone entrée en vigueur l’année dernière.Les buts par catégorie ont été ajustés. Le domaine de l’industrie a été le seul qui a vu son objectif revu à la baisse, pour diminuer les émissions de 11,4 contre 14,5 % de la proposition initiale. Il est donc possible d’émettre 8 millions de tonnes de plus.Le co-président de la commission Kim Sang-hyeop a expliqué que différents facteurs ont été pris en compte, tels que les difficultés liées à l’approvisionnement des matières premières et au retard du développement des technologies ainsi que la structure industrielle axée sur le secteur manufacturier connu pour être énergivore.A la place, plus d’efforts seront consacrés dans les secteurs internationaux de réduction, de captage, de stockage et d’utilisation du carbone. La proportion de transition énergétique a augmenté de 1,5 point pour s’élever à 45,9 %.Pour réaliser ce projet, la Corée du Sud prévoit d’élargir la part du nucléaire dans la production énergétique à 32,4 %. Pour les nouvelles énergies renouvelables, elles devront dépasser 21,6 %, soit près de dix points de moins que la proposition initiale.L’exécutif compte aussi verser 89 900 milliards de wons, soit 64 milliards d’euros, en cinq ans pour atteindre la neutralité carbone. Le plan final sera confirmé au courant du mois prochain, après la collecte des opinions des différents milieux et l’examen en conseil des ministres.