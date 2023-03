Yoon Suk-yeol préconise de surmonter le passé pour ouvrir un nouveau chapitre des relations avec Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni aujourd’hui le premier conseil des ministres depuis son voyage à Tokyo, où il a eu un sommet avec le Premier ministre Fumio Kishida.Naturellement, les discussions ont porté sur les relations avec le Japon. Yoon Suk-yeol a alors affirmé que « les sud-Coréens ne devaient plus rester hantés par le passé tout en le gravant dans la mémoire » pour aller de l’avant vers une nouvelle ère des relations avec l’archipel. D’autant plus que la coopération bilatérale est devenue plus nécessaire dans un contexte de concurrence entre les Etats-Unis et la Chine et face à la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale ainsi qu’à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord.Le chef de l’Etat a affirmé que si Séoul et Tokyo faisaient des efforts communs, ils pourraient, voire devraient, avoir des liens gagnant-gagnant. Dans la foulée, il a détaillé les avantages que les deux pays voisins pourraient alors obtenir. Il s’agira de lutter ensemble contre toute tentative de faire des ressources naturelles des armes, d’une percée conjointe sur les marchés mondiaux, de la relance de la demande intérieure ou encore du renforcement de la sécurité.Le dirigeant est aussi revenu sur le plan de son gouvernement visant à indemniser les victimes du travail forcé au Japon pendant la période de la colonisation. Pour lui, ce dédommagement sans participation des entreprises nippones concernées par l’exploitation est une solution qui satisfait les deux parties à la fois.Le président Yoon a aussi souligné que son administration avait pris une décision d’avenir, même si elle aurait pu renoncer à réchauffer les rapports avec le Japon pour réaliser un gain politique immédiat. Il a ainsi mis en garde ceux qui tentent, selon lui, de l’obtenir en critiquant le plan gouvernemental et en attisant le sentiment antijaponais des sud-Coréens.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan n’a pas oublié de s’en prendre à l’administration de son prédécesseur. Selon lui, le gouvernement de Moon Jae-in n’a déployé aucun effort pour améliorer les relations entre les deux nations. Il a également tenu à évoquer que dans le passé, le pays du Soleil levant a présenté, plusieurs dizaines de fois, des excuses pour sa colonisation.Le numéro un sud-coréen s’est alors montré confiant dans la capacité des deux voisins à réchauffer leurs rapports, en affirmant que si Séoul continue à y enlever le premier les obstacles, Tokyo y répondra favorablement.