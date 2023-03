COVID-19 : maintien de la campagne de vaccination gratuite cette année

Photo : KBS News

Si l’épidémie de COVID-19 est moins visible qu’auparavant, le virus court toujours. C’est pourquoi le gouvernement organisera cette année encore une campagne de vaccination gratuite. Cette annonce a été faite aujourd’hui par le ministre de la Santé lors d’une nouvelle réunion du centre de gestion de crise.Cho Kyu-hong a alors souligné l’importance de protéger plus particulièrement les personnes à haut risque, afin de maintenir la situation sanitaire stable et d’avancer le retour du quotidien pré-coronavirus.Selon la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), Jee Young-mee, la campagne sera menée une seule fois, et ce au dernier trimestre, en octobre et en novembre plus précisément. Une période durant laquelle habituellement, les maladies respiratoires sont plus fréquentes et la vaccination contre la grippe saisonnière se déroule elle aussi.La vaccination est fortement recommandée aux plus de 65 ans, aux résidents et aux employés des établissements vulnérables comme les Ehpad, aux personnes atteintes d'une ou de plusieurs maladies chroniques ainsi qu’à celles ayant un système immunitaire affaibli. A noter que celles-ci peuvent se faire administrer deux fois, entre avril et juin et au quatrième trimestre, puisque leur taux d’anticorps diminue rapidement, si elles suivent un traitement anticancéreux ou immunosuppresseur.A propos des sérums à utiliser, les autorités sanitaires ont décidé de les choisir peu avant le début de la campagne.Par ailleurs, le rappel vaccinal qui a commencé en octobre doit s’achever le 7 avril. Ceux qui veulent se faire injecter après cette date peuvent le faire dans quelque 5 000 centres dédiés. Il faut dire aussi que ces deux dernières années, les vaccins anti-COVID ont sauvé 143 000 vies, selon une analyse des autorités de santé.Côté bilan quotidien. En l’espace de 24 heures, près de 13 000 nouveaux cas positifs ont été recensés. La tendance baissière se poursuit.