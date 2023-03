Météo : des températures record pour un mois de mars

Photo : YONHAP News

Les températures s’envolent déjà alors que la saison printanière n’a commencé que depuis un jour. Ce mercredi, le mercure a atteint des valeurs jamais atteinte pour un mois de mars. Il a affiché 24°C sur une grande partie du territoire, notamment à Séoul, à Suwon, à Gangneung, ou encore à Daejeon.Les autres villes n’ont pas été en reste. Andong a enregistré 22°C, Gwangju et Daegu, 21°C, ou encore Busan 20°C. L’île méridionale de Jeju n’a en revanche pas franchi les 20°C et s’est contenté tout de même de 18°C.Le thermomètre a donc été agréable, le temps en partie. Très hétérogène tout au long de la journée, le ciel est passé de nuageux notamment dans le sud-est, à pluvieux à Jeju, à quelques éclaircies par moment dans le nord du pays. Cependant, selon Météo-Corée les averses devraient se généraliser sur l’ensemble du territoire en fin d’après-midi, sauf dans la capitale et à Gangneung.