Le Bureau présidentiel de Yongsan s'explique sur plusieurs polémiques

Photo : YONHAP News

Le sommet entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida d’il y a une semaine fait toujours polémique. Pour calmer le mécontentement populaire, le Bureau présidentiel de Yongsan a mis en avant une série d'explications sur les propos tenus par le président de la République tout comme sur le rapport américain sur les droits de l'Homme.Lors du conseil des ministres mardi dernier, le chef de l'Etat a évoqué sa rencontre, lors de son déplacement à Tokyo, avec les dirigeants du Parti démocrate constitutionnel, la première formation de l’opposition au Japon. Un de ces derniers, selon lui, avait annoncé son intention de se rendre bientôt à Séoul pour persuader en personne les députés de l’opposition sud-coréenne de réchauffer les relations entre les deux nations.En faisant part de la volonté de l'élu nippon, le chef de l’Etat avait annoncé avoir envié la collaboration des deux camps. Mais, les médias ont rapporté hier que Yoon s'était dit se sentir « honteux » et non « jaloux ». Ce qui avait naturellement suscité de vives contestations au sein du camp de l'opposition en Corée du Sud.Concernant la demande de la reprise des importations d’ascidies de mer japonaises vers le pays du Matin clair, révélée par la presse nipponne, un officiel du Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que ce fruit de mer n'avait jamais été mentionné.Quant au rapport américain sur la situation des droits de l’Homme dans le monde, Séoul l'a trouvé inexact. D’autant plus que le département d’Etat américain a effacé un jour après sa publication les termes « violence et harcèlement » au sujet des propos grossiers tenus par le président Yoon lors de sa visite aux USA l'an dernier.L'officiel présidentiel a ajouté que ce document, souvent incorrect, devenait l'objet de contestations de la part des pays concernés, avant de confirmer que le gouvernement sud-coréen n'avait pas demandé de rectification. Ceci dit, il est plutôt rare de voir la présidence sud-coréenne réagir à ce rapport. D’après certains observateurs, elle aurait rapidement contesté ce dernier probablement pour prévenir l'éventuelle polémique diplomatique à l'intérieur du pays.Pour rappel : dans son compte rendu, le département d’Etat américain a épinglé la Corée du Sud sur la corruption du gouvernement, l’absence d’enquêtes sur les violences de genre et les sanctions contre les relations homosexuelles au sein de l’armée, entre autres.