Les personnes en situation de handicap demandent le droit de mobilité et de vie autonome

Photo : KBS News

La Solidarité contre la discrimination des personnes handicapées (SADD) de Corée du Sud a repris ses actions de protestation dans le métro de Séoul, aux heures de pointe, après deux mois d’arrêt.Les militants en fauteuil roulant ont tenu une conférence de presse ce matin à la station Hôtel de Ville de la ligne 1, avant d'essayer de monter, vers 9h du matin, dans le métro. Bloqué par la police, ce mouvement de contestation a été un échec et n’a provoqué que quatre minutes de retard. Deux heures après, la SADD s'est mise à manifester à l'entrée de la station en question.Dans ce contexte, Seoul Metro, la société municipale des transports de la capitale, a installé des barrières pour prévenir les accidents et a même envisagé de laisser les trains passer sans s'arrêter à la station.Les manifestants, quant à eux, protestent contre l'enquête sur les conditions de vie des individus handicapés menée par la municipalité de Séoul, qui, selon eux, ne ciblent que les membres de la solidarité. Ils demandent ainsi une rencontre avec Oh Se-hoon, le maire de la ville. La municipalité a répondu que l’investigation était, non pas un moyen répressif contre la SADD, mais une mission légitime et nécessaire à une attribution équilibrée de ses subventions.Concernant le droit des personnes en situation de handicap de vivre de manière autonome, la ville de Séoul ne reconnaît pas l'utilité de ce mode de vie, qui demande un budget considérable et préfère les maisons d'accueil spécialisées. Cependant, les membres de la SADD ne l’entendent pas de cette oreille et demandent le droit à la vie autonome, stipulée par la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies.Par ailleurs, la SADD a décidé de suspendre ses manifestations sur la ligne 4 du métro jusqu’au 20 avril.