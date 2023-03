OMC : Séoul retire sa plainte contre les restrictions à l'exportation de Tokyo

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a retiré aujourd’hui sa plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les réglementations imposées par le Japon concernant l’exportation de trois produits utilisés dans la production de semi-conducteur.Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie a annoncé aujourd’hui revenir sur sa demande d’intervention de l'OMC sur les restrictions à l'exportation du fluorure d'hydrogène, du polyimide fluoré et de la résine photosensible. Cette décision fait suite à la levée, par Tokyo, des mesures de contrôle pour l’expédition des trois articles en question.Pour rappel, le pays du Matin clair avait déposé une requête auprès de l'OMC en septembre 2019, deux mois après l'établissement de ces réglementations par l'archipel.Lors d'une conférence de presse tenue mercredi sur les résultats de la visite du président Yoon Suk-yeol au Japon, Lee Chang-yang, le ministre de l'Industrie, a déclaré que « le processus pour le retrait de la plainte sera achevé cette semaine ».Parallèlement à cela, l’exécutif a expliqué qu'il ferait, d’ici le 12 avril, un préavis administratif de la « révision de la notification sur l'importation et l'exportation de biens stratégiques », comprenant notamment la décision d’inclure de nouveau le Japon dans sa « liste blanche », à savoir un document regroupant les nations prioritaires dans les échanges commerciaux.De cette manière, lors de l'exportation de matériaux stratégiques vers le pays du Soleil levant, la période d’autorisation sera réduite de 15 à 5 jours, comme aux Etats-Unis, l’Angleterre ou la France, et la quantité de documents requise sera également allégée.